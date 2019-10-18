Son Dakika Haberleri: Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı
Son Dakika Güncel Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı

Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı

34 dakika önce

Tekirdağ Mevlana İlkokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapakları Engelsiz Yaşam Derneği'ne bağışladı.

Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı, System.String[]

Tekirdağ Mevlana İlkokulu öğrencileri, topladıkları mavi kapakları Engelsiz Yaşam Derneği'ne bağışladı.


İlkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında mavi kapak topladı.

Öğrenciler, topladıkları kapakları Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü'ye teslim etti.

Dernek Başkanı Şerife Türüdü, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin kendilerine destek olmak için mavi kapak toplamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türüdü, böyle düşünceli çocukların olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim için mavi kapak toplamış. Biz de duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür etmek için bugün kapakları teslim aldık. Yeni nesillerde alışkanlıkları değiştirmek ve farkındalık oluşturmak çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz olduğu için bizleri ve çevresindeki her şeyi yakından tanımaları gerekiyor. Onların bizi düşünüp böyle bir konuda destek olmaları bizi çok duygulandırdı."

Türüdü öğrencilere kitap hediye etti.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:10 Kaynak: AA
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