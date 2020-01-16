Öğrenciler engellilerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Öğrenciler engellilerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dicle Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'nda barınma imkanı yakalayan öğrenciler ile yurdun kuaför...

Öğrenciler engellilerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Dicle Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü'ne bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'nda barınma imkanı yakalayan öğrenciler ile yurdun kuaför personeli, engellilerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversite öğrencileri ile farklı engel grubundaki bireyleri bir araya getirmeye devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Parkı içinde yer alan Aktif Yaşam Merkezi'ndeki buluşmada Dicle Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde eğitim alan ve Süleyman Bin Halid Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler ile yurdun kuaförlük hizmetleri görevini yapan personelle birlikte engellilerin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Artı 1 Kafe'deki etkinlikte öğrenciler, kişisel bakım hizmetlerinden önce engellilerle müzik eşliğinde eğlenceli dakikalar geçirdi. Ardından kişisel bakım için hazırlanan alana kurayla alınan engelliler bir bir kuaförlük hizmetlerinden yararlandı. Üniversite öğrencileri ile engelliler arasında gönül bağlarını oluşturmak için yapılan etkinlik, engelli ve öğrencilerin Artı 1 Kafe'nin mutfağında beraber hazırladıkları yemeklerle son buldu.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki etkinliklerin bundan sonra her ay farklı konseptlerde Aktif Yaşam Merkezi'nde yapılmaya devam edeceği kaydedildi. Engelli çocukların aileleri, etkinliklerden ötürü üniversite öğrencilerine, Süleyman Bin Halid Öğrenci Yurdu yetkililerine, personele ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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