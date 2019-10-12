Son Dakika Haberleri: Öğrenciler erozyon sahasını gezdi
Son Dakika Güncel Öğrenciler erozyon sahasını gezdi

Öğrenciler erozyon sahasını gezdi

39 dakika önce

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi sahasını gezdi.

Öğrenciler erozyon sahasını gezdi, System.String[]

Karapınar TOKİ Yavuz Selim ilkokulu öğrencileri, Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi sahasını gezdi.


Öğretmenleri gözetiminde öğrenciler, erozyon sebebi ile terk edilen Gındam Yayla'sı ve Örnek Tepe'yi gezdi.

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Necati Şimşekli tarafından öğrencilere erozyonun geçmişi ve erozyonla yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Okul Müdürü Süleyman Karadeniz, amaçlarının çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydederek, "Bunun için en iyi örnek yaşadığımız Karapınar. Çünkü insanımız erozyona maruz kalmış ve bunu zaferle taçlandıran bir toplumuz.1960'lı yıllardan ders çıkardık. Artık çevremize sahip çıkıyoruz." dedi.

Karapınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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