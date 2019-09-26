Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Erzurum'a bedava gidecekler
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Öğrenciler Erzurum'a bedava gidecekler

58 dakika önce

Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Oltulu öğrencileri Oltu Belediyesi, Oltu-Erzurum arası ücretsiz taşıyacak.

Öğrenciler Erzurum'a bedava gidecekler, System.String[]

Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Oltulu öğrencileri Oltu Belediyesi, Oltu- Erzurum arası ücretsiz taşıyacak.


Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, "Erzurum'da okuyan üniversite öğrencilerimizden durumları iyi olmayan 30 öğrencimizi Belediyeye ait otobüsle bedava Erzurum'a götürüp getireceğiz. Oltu Belediyesi olarak üniversitede okuyan gençlerimize elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Onlar bizim canlarımız geleceğimiz bizim için çok değerlidirler" dedi.


Başkan Taşçı, Erzurum'da okuyan Oltu-Erzurum arası belediye otobüsü ile ücretsiz gidip gelmek için başvuru yapan, güvenlik soruşturması ve maddi durumları incelenen toplam 30 öğrenciye ücretsiz taşıma kartlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.


Başkan Taşçı, bir kereye mahsus olmak üzere bu öğrencilere kendi maaşımdan harçlık hediyesi verdi. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
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