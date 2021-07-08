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Öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika

Öğrenciler eserlerini sergiledi

08.07.2021 15:26

Öğrenciler eserlerini sergiledi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile Devlet Konservatuar Bölümü öğrencileri "Bahar Melodisi Sergisinde" müzik eşliğinde eserlerini sergilediler.

Öğrenciler eserlerini sergiledi

EDİRNE - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile Devlet Konservatuar Bölümü öğrencileri "Bahar Melodisi Sergisinde" müzik eşliğinde eserlerini sergilediler.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuar Bölümü öğrencileri düzenlenen resim sergisiyle uzun bir aradan sonra eserlerini sergilemenin sevincini yaşadı. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk yıldır resimlerini sergileyemeyen öğrenciler kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte müzik eşliğinde resimlerini sergilediler. Düzenlenen sergide öğrenciler çizdikleri resimleri Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokul öğrencilerine hediye ettiler. Ortaokul öğrencileri ise; resimlerden iham alarak müzik konulu çalışmalarını bu şekilde daha iyi yapacaklarını ifade ettiler. Emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Ayşe Deniz Almadık, "Sergide olmaktan çok mutluyum öncelikle şunu belirtmek istiyorum buradan Deniz Gökduman hocama çok teşekkür ederim. Lisans okurken bu resmi yapmıştım ve pandemiden dolayı sergimiz çok geç gerçekleşti. Ama bu gün sergimizin sergilenmesinden dolayı çok mutluyum. Yani eserimi yapmam ortalama bir ay sürdü ama her gün çalışmadım, her gün biraz biraz üzerine bir şeyler ekledim. Daha önceki çalışmalarıma bakarsanız ben genel olarak soyut çalışıyorum ve burada ise sembolik şeyler müzik ve dansla ilgili ifadeler kullandım. Rengini bu tonlar da seçmeye karar verdim. Yani yaptığım resim benim iç dünyamı yansıtıyor" şeklinde konuştu.

"Sergimizin ana teması müzik"

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Cihan Atıcı ise "Resimlerle genellikle soyut terimler kullanıyorum, bunların en göze batanı gözdür çünkü gözlü ifade biçimi belirli Figürler kullanıyorum ve serginin ana teması Müzik olduğu için bir piyano tuşlarıyla betimlemek istedim" dedi.

"Sergimizin açılması beni mutlu etti"

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Cesim İldeniz, "Şu anda benim eserimde ilham aldığım William Adolphe Bouguereau çalışmasını olarak Deniz Gökduman Hocamızla beraber çalışmamızı yaptık, konuyu seçtik ve klasik olarak resmimi tamamlamaya çalıştım. Çalışmamı yapmam iki hafta kadar sürdü. Bu sanat eserimde William Adolphe bouguereau'nun çocukları tasvir etmiş olduğu köylüye benzetilmiş bir çalışmasıdır. Sergimizin açılması beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"Müzik ve resim arasındaki etkileşimi yansıttık"

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Deniz Gökduman, "Bu sergiye aslında bahar melodisi adını verdik, sergi resim ve müzik arasındaki etkileşimi göstermek amacıyla yapılan bir sergi. Aslında 20'nci Yüzyıl başından veya 19'uncu Yüzyıl sonundan itibaren diyebiliriz. İlk defa resim ve müzik İlişkisi eski döneme kadar vardır ama son dönemde profesyonel anlamda baktığımızda resim ve müzik ilişkisi işte Debussy ve Money'le beraber başlıyor. İşte Money'nin resimlerinden etkilenerek müzik yapmalar veya işte resimden etkilenerek müzik yapma veya müzikten etkilenerek resim yapma geleneği gibi düşünün daha sonrasın da bunun Kandinsky ve Schoenberg kadar devam ediyor. Günümüzde de hala resim ve müzik ilişkisi devam eden bir durum. Biz de bunu tabi ki konservatuar için yaptığımız resimler ve burada ki öğrencilerim benim Lisans, Yüksek Lisans ve Sanat Yeterlilik öğrencilerimin yaptığı çalışmalardan oluşan bir sergi. Burada ki öğrencilerimin hemen hemen hepsi farklı bir müzik aletini alarak, konu edinerek kendi tarzlarını koruyarak baktığınızda bur da soyuttan Grafik türünden veya Pop Art veya Klasik Türüne kadar hepsi farklı Resimler görebilirsiniz. Benimde katıldığım kendi eserimin olduğu yaklaşık 20 sanatçının eseri var. Yaptığım eserin ismi de Gönül Dağı'dır. Baktığınızda okuyabilirsiniz Gönül Dağı Yağmur Boran diye ünlü bir şarkısı var onu tekrar yansıtıp yazmaya çalıştım. Kendi tarzımda Neşet Ertaş'ı çalıştım" diyerek konuşmasını tamamladı.

Öğrenciler eserlerini sergiledi
Öğrenciler eserlerini sergiledi
Öğrenciler eserlerini sergiledi
Öğrenciler eserlerini sergiledi

Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Lisans, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Öğrenciler eserlerini sergiledi - Son Dakika


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