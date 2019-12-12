Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi - Son Dakika

Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi

6 saat önce

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı evcil hayvan parkı öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Öğrenciler evcil hayvan parkını gezdi, System.String[]

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı evcil hayvan parkı öğrencilerden büyük ilgi görüyor.


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan evcil hayvan parkını gezdi. Hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanan gezide öğrenciler köpekleri, kedileri, koyunları, kuzuları ve tavşanları sevip onlara yemek verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri öğrencilere evcil hayvan parkının hafta sonları da açık olduğunu hatırlatarak aileleriyle birlikte istedikleri zaman gelebilecekleri söylendi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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