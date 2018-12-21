Öğrenciler Evlere Çöp Poşeti Dağıttı

Yozgat TOKİ Mevlana İlkokulu ve Yozgat Belediyesince ortaklaşa düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından evlere naylon çöp poşeti dağıtıldı.

Yozgat TOKİ Mevlana İlkokulu ve Yozgat Belediyesince ortaklaşa düzenlenen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından evlere naylon çöp poşeti dağıtıldı.



Okulda öğrencilerle bir araya gelen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, çevreye olan duyarlılıklarından dolayı okul yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Temiz bir Yozgat, temiz bir dünya ve temiz bir çevre için katkı sağlayacak olan velilere de teşekkür eden Başkan Arslan, "Çünkü hepimiz temiz bir çevrede yaşamak istiyoruz. Bunun için de gayret bize düşüyor. Yaklaşık 5 yıldır her vesileyle değişik kampanyalarla Yozgat'ı temiz tutma gayreti içerisinde olduk. Bugün Yozgat, Türkiye'nin en temiz şehirlerinden birisidir. Bununla da hep beraber iftihar edebiliriz." diye konuştu.



Yozgat'ta çöplerin düzenli toplanıp, düzenli depolandığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:



"Toplanan çöplerden elektrik üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Şimdi pet atıklar, kağıt atıkları, giysi ve ayakkabı atıklarını ayrı ayır kaynağında ayırmak istiyoruz ve bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Bunun için de sizlerin yardımı gerekiyor. Bunları artık evlerde de toplamak istiyoruz. Hiç çöp alanına gitmeden evlerde ayrıştırmak suretiyle toplamak istiyoruz. Bunun için de siz öğrencilerimiz bize yardımcı olacaksınız, büyüklerinize bunun önemini anlatacaksınız. Okul ve etrafındaki siteler Yozgat'ın en temiz mahallesi olacak hep birlikte başaracağız."



Okul müdürü Hasan Arun ise, başlatıkları Sıfır Atık Projesini Yozgat Belediyesi ile birlikte yürüttüklerini belirterek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Arslan'a teşekkür etti.

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