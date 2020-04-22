Öğrenciler evlerini süsleyip 23 Nisan coşkusunu videolarla anlattı - Son Dakika

Kastamonu'da öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle okullarında kutlayamadıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, aileleriyle hazırladıkları afişler, balonlar ve bayraklarla balkonlarından ve pencerelerinden kutladı.

Candaroğulları İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, süsledikleri alanların videolarını çekerek şiirler okudu.

Sınıf öğretmeni Tülay Cinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için daha önceden plan yaptıklarını ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle okullara ara verildiğini hatırlattı.

Öğrencilerinin aileleriyle birlikte evlerini süslediğini anlatan Cinoğlu, "İlkokulumuz 3-C sınıfından yaklaşık 30 öğrenci evlerini süsledi. Süslenen alanların videosu velilerimiz tarafından bana gönderildi. Öğrencilerimiz videolarda şiirler de okudu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl olduğu gibi okulda öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte kutlayamasak da evlerimizde coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Nail Ege Kıldıroğlu ise annesi ve babasıyla birlikte evi bayraklarla süslediklerini belirtti.

Evi süslemekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kıldıroğlu, okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini kaydetti.