Öğrenciler Farkındalık İçin Oturarak Voleybol Oynadı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, engellilerin hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Bolu'daki oturarak voleybol takımıyla maç yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, engellilerin hayatta yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için Bolu'daki oturarak voleybol takımıyla maç yaptı.



Üniversite öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında engelli bireylerin hem günlük yaşamlarında hem de spor hayatında yaşadığı zorluklara dikkat çekmek istedi.



Bu kapsamda öğrenciler, iletişime geçtikleri Bolu'daki engelli bireylerden oluşan oturarak voleybol takımı ile maç yaptı.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Görevlisi Hacer Alpteker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümlerinde verilen sosyal sorumluluk dersi kapsamında toplumda pek çok konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.



Bu ders kapsamında öğrencilere yönelik çok güzel projeler yaptıklarını, bu voleybol maçıyla toplumun farkındalığını arttırmak istediklerini belirten Alpteker, "Hepimiz hareket edelim, engelli olup spor yapmak nasıl oluyor? Neler hissediyorlar? Bunları empati yaparak anlamak için bir fırsat doğdu bize." dedi.



Oturarak voleybol takımı sporcusu Sabri Güleç de kendisinin yaklaşık 1,5 yıldır spor yaptığını, bu kapsamda Bolu'daki oturarak voleybol takımı içinde yer aldığını belirterek, ligdeki hedeflerinin yanında. sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve yaşama daha güzel adapte olabilmek adına spor yapmaya devam ettiklerini kaydetti.



BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Sena Soylu da, farkındalık oluşturmak ve engellilere destek için burada bulunduklarını dile getirerek, "Amacımız, engelli bireylerin de neler başarabildiğini görmek, aynı zamanda bir sağlık çalışanı olarak spora destek vermek ve engelli bireylerin yanında olmak. Böylece onlara destek verebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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