Öğrenciler Farkındalık İçin Pazarda Kendi Diktikleri Bez Çantaları Kullandı

BODRUM'da geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, kendi diktikleri bez çantalarla pazardan alışveriş yaptı.

BODRUM'da geri dönüşümün önemine dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, kendi diktikleri bez çantalarla pazardan alışveriş yaptı. Kendilerine plastik poşette verilen ürünleri kabul etmeyen öğrenciler, aldıkları sebze ve meyveleri ise yanlarındaki bez çantalara doldurdu.



Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri tarafından başlatılan proje kapsamında, plastik ürünlerin doğada yok olma sürelerine ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla, bugün bir etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, evlerindeki kullanılmayan kıyafet ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinden yaptıkları bez çantalarla birlikte Konacık Pazarı'nda alışveriş yaptı. Kendilerine plastik poşette verilen ürünleri kabul etmeyip, pazar esnafına ve ilçe sakinlerine geri dönüşümün önemini anlatan öğrenciler, aldıkları sebze ve meyveleri ise yanlarındaki bez çantalara doldurdu.



Öğrencilerinden Semanur Cesur (10), amaçlarının çevre kirliliğini önlemek olduğunu belirtip, "Poşetler dünyamızda yüzyıllar sonra yok oluyor. Biz de çevre kirliliğini önlemek için böyle bir proje başlattık. Burada kendi el becerilerimizi de geliştirdik" dedi.



Sınıf öğretmeni Nihal Yaka ise projeyle ilgili, "Çocuklarımızı bilinçlendirmek adına böyle bir proje yaptık. Daha doğrusu öğrencilerimizden çıktı bu proje fikri. Okul Müdürümüz Ahmet Karaboğa ve tabii ki velilerimiz de bizi çok destekledi. Onlarla birlikte bu şekilde kullanılmayan kıyafet ve konfeksiyon malzemelerini değerlendirerek bez alışveriş çantaları hazırladık. Bu sefer biz çocuklarımızdan ders aldık. Bizden temiz ve onlara güzel bir dünya bırakmamızı istiyorlar" diye konuştu.



"Sanırım bu sefer çocuklarımız bize bir ders verdi" diyen Okul Müdürü Ahmet Karaboğa ise "Çocuklarımız temiz çevre istiyor, temiz doğa istiyor. Bu nedenle doğada çabuk kaybolan ürünlerin kullanılmasını istiyor. Çünkü naylon poşetler, doğada yok olmuyor. Bu projeyi bütün okulumuza yayacağız" dedi.



Yaklaşık bir saat boyunca pazarda alışveriş yapan öğrenciler genellikle meyve satın alarak, ayrıldı.



- Muğla

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