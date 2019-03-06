Öğrenciler Farkındalık İçin Tramvayda Kitap Okudu
1 saat önce
İzmir'de kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak isteyen lise öğrencileri, tramvayda kitap okudu.
İzmir
'de kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak isteyen lise öğrencileri, tramvayda kitap okudu. Konak
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, "Kitap, Okuyan Nesillerle Anlam Kazanır" projesi kapsamında dört liseden öğrenciler Konak'ta bindikleri tramvayda Halkapınar
durağına kadar kitap okudu.
Öğrencilerin kitap okuması tramvaydaki vatandaşların beğenisini topladı.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve proje sorumlusu Menderes
Tunç, amaçlarının toplumda kitap okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sunmak olduğunu belirterek, çocuklara, yetişkinlere kitap okumayı sevdirmeyi istediklerini, okumanın yeri olmadığını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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