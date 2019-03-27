Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Fast Food Yerine Anne Çorbasıyla Besleniyor

Öğrenciler, Fast Food Yerine Anne Çorbasıyla Besleniyor

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yönelik iş birliği yapıldı.

Öğrenciler, Fast Food Yerine Anne Çorbasıyla Besleniyor, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda öğrencilerin sağlıklı beslenmesine yönelik iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 16 Eylül İlkokulu'ndaki 2-A sınıfının öğrencileri, sağlıklı beslenmek için çorba içme kampanyası başlattı. Öğrenciler, haftanın 1 günü annelerinin yaptığı çorbayı okula getirip, içmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin okullarda sağlıklı beslenmesine yönelik iş birliğine gitti. Bakanlıklar arasındaki iş birliğinin ardından İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 16 Eylül İlkokulu'ndaki 2-A sınıfının öğrencileri, obeziteyle mücadele başlattı. Öğrenciler, fast food yerine çorbayla beslenmeye başladı. Sağlıklı beslenmek için kampanya başlatan öğrenciler, haftanın 1 günü annelerinin yaptığı çorbayı okula getirip, içiyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocukların, eğitimi kadar sağlıklı beslenmelerinin de önemli olduğunu belirterek, "Evlatlarımızın dengeli beslenmesi, sağlıklı birer birey olmaları adına bu tür çalışmaları destekliyoruz. Ayrıca müdürlüğümüzün Türk Böbrek Vakfı ile imzalamış olduğu protokol kapsamında öğrencilerimizin tuz ve şekeri az miktarda tüketimi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Gönlümüzün güzel çiçekleri öğrencilerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri öncelikli hedefimiz" dedi. 

'ÇOCUKLARIMIZ SAĞLIKLI BESLENMEYİ ÖĞRENİYOR'

Projenin yararlarını anlatan Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ise "Bu konuda biz de çocuklarımız için yaparak öğrenmeyi hedefleyen projeler geliştiriyoruz. Bu okulumuzdaki çocuklarımızın anneleri, haftada 1 gün çorba hazırlıyorlar. Çocuklarımız, yemek seçmemeyi, sağlıklı beslenmeyi, fast food türü zararlı beslenmeden uzak durmayı, yaşayarak öğreniyorlar" diye konuştu. 

16 Eylül İlkokulu'nun 2-A sınıfı öğretmeni Aysel Yılmaz da "Çocuklarımızda son yıllarda artan sağlıksız beslenme sorunu var. Çocuklarımız hamur işi ve fast food türü gıdalara çok fazla yöneldiler. Öğrencilerimizin genelde çorba içmediğini, sulu yemek yemediğini gördük. Biz de çocuklarımıza sağlıklı yemek alışkanlığı kazandırmayı amaçladık" dedi. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı! Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Fast Food Yerine Anne Çorbasıyla Besleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]