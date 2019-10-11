Öğrenciler Fetih Suresi okudu

Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Sınıfı öğrencileri Barış Pınarı Harekatına destek için Fetih Suresi okudu.



Okul Rehberlik Servisi organizasyonu ve Adıyaman İl Müftülüğünün işbirliği ile gerçekleşen Fetih Süresi Okuma ve Dua programında genç hafızlar gönülleri fethetti. İl Müftü Yardımcısı Murat Mirzaoğlu, Şube Müdürü Vaiz Mehmet Ali Çetinkaya, İlahiyatçı Yazar Yılmaz Arı ile öğrenci, öğretmen ve velilerin katıldığı programda Vaiz Mehmet Ali Çetinkaya birlik, beraberlik ve vatan sevgisi konusunda vaaz verdi.



Daha sonra öğrenciler tarafından Sela ve Fetih Süresi okunarak askerlerimiz için dua edildi. - ADIYAMAN