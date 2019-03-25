Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Fidan Dikti

Öğrenciler Fidan Dikti

34 dakika önce

Bartın Yuva Anaokulu öğrencileri, YEŞİLANA Karbon Ayak İzi Projesi kapsamında fidan dikti.

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Bartın Yuva Anaokulu öğrencileri, YEŞİLANA Karbon Ayak İzi Projesi kapsamında fidan dikti.

Akağaç köyündeki etkinlikte konuşan anaokulu müdürü Ayşe Yılmaz, projeyle çocuklara erken yaşta doğa ve çevre bilinci aşılamak, milli üretim, bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırmanın amaçlandığını söyledi.

Projenin çocukların okul öncesi dönemden itibaren sosyal, duygusal gelişimlerini destekleme ve birlikte hareket etme bilincini de geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, projeye desteklerinden dolayı Akağaç köyü muhtarı ve köy halkına teşekkür etti.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Orman İşletme Şefliği çalışanları ile köy halkı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Ayşe Yılmaz, Bartın, Güncel
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