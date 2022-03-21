ÖĞRENCİLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURUP, CAN SUYU VERDİ - Son Dakika
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ÖĞRENCİLER FİDANLARI TOPRAKLA BULUŞTURUP, CAN SUYU VERDİ

21.03.2022 16:37

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanların önemine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla kutlanan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında öğrenciler, 6 bin 35 adet kızılçam, fıstık çamı, kara servi, mavi servi, zakkum, defne ve lavanta fidanını toprakla buluşturup, can suyu verdi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ormanların önemine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla kutlanan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında öğrenciler, 6 bin 35 adet kızılçam, fıstık çamı, kara servi, mavi servi, zakkum, defne ve lavanta fidanını toprakla buluşturup, can suyu verdi.

İzmir'de '21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası' için bir dizi etkinlik gerçekleşti. İlk olarak saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreni yapıldı. Sonrasında saat 14.00'te, Bornova ilçesi Evka 3 Mahallesi, 4'üncü Sanayi Sitesi arkasındaki alanda, fidan dikim etkinliği gerçekleşti. Bunun için 40 hektar genişliğindeki taşlık bir alan, ağaçlandırılması için ekipler tarafından kısa süre önce rehabilite edildi.

Fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, birçok okuldan ilk, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Program öğrencilerin Zeybek gösterisi ile başladı. Sonrasında şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

'BİNLERCE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Etkinlikte konuşan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "Türkiye ağaçlandırma bakımından Avrupa'da 1'nci, dünyada 4'üncü. Aynı şekilde orman varlığına arttıran ülkeler bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 6'ncıyız. Ülkemizde hiç boş bir alan kalmama anlayışıyla ağaçlandırma gerçekleştiriyoruz. Bugün de burada binlerce fidanı toprakla buluşturduk" dedi.

Konuşma sonrası etkinliğe katılan bazı öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu. Sonrasında hazırlanan alana başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlar tarafından toplam 6 bin 35 adet kızılçam, fıstık çamı, kara servi, mavi servi, zakkum, defne ve lavanta fidanı dikilip, can suyunu verildi.

Etkinliğe katılanlardan lise 12'nci sınıf öğrencisi Tolga Demir (17), "Ülkemiz açısından çok önemli bir gün. Ülkemizin ağacı ihtiyacı var. Biz de böyle bir etkinliğe katılmaktan keyif aldık" dedi. Lise 2'ci sınıf öğrencisi Simge Bilgin (17), "Çok önemli bir etkinlik. Fidan dikiminde oldukça eğlendik" diye konuştu.(DHA)

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Cumhuriyet Meydanı, 21 Mart, İzmir, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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