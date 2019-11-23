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Öğrenciler futbol öğreniyor

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce, Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik futbol kursu başladığı bildirildi.

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce, Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerine yönelik futbol kursu başladığı bildirildi.


Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, "Çavdarhisar Ortaokulu öğrencilerinin katıldığı futbol kursumuz başladı. Aynı zamanda futbol antrenörü olan öğretmenleri eşliğinde ilçemiz halı sahasında çalışmalarına devam eden öğrenciler futbol becerilerini geliştiriyor. Kursumuzu özellikle spor imkanlarından yararlanamayan çocuklarımızı bu imkanlardan yararlandırmak, boş vakitlerini sporla değerlendirme alışkanlığı ve kendilerine güven duygusu kazandırmak, bu alanda başarılı olabileceklerin önünü açmak amacıyla açtık" diye konuştu. - KÜTAHYA

Halk Eğitimi Merkezi, Çavdarhisar, Kütahya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:26 Kaynak: İHA
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