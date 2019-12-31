Öğrenciler gastronomiyi tarihi konakta öğrenecek - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerine, Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Necla Hanım Konağı'nda gastronomi eğitimi verilecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019 yılında öğrenci kabulüne başlayan Aşçılık Programı öğrencilerinin, Osmaneli'deki tarihi konakta eğitim alması için BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, ilçenin tarihi yapılarından Necla Hanım Konağı, üniversiteye uygulama mutfağı olarak tahsis edildi. Konakta mutfak kurulum hazırlıklarına başlandı.