Öğrenciler gastronomiyi tarihi konakta öğrenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler gastronomiyi tarihi konakta öğrenecek - Son Dakika

Öğrenciler gastronomiyi tarihi konakta öğrenecek

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerine, Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Necla Hanım Konağı'nda gastronomi eğitimi verilecek.

Öğrenciler gastronomiyi tarihi konakta öğrenecek, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencilerine, Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi Necla Hanım Konağı'nda gastronomi eğitimi verilecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmaneli Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019 yılında öğrenci kabulüne başlayan Aşçılık Programı öğrencilerinin, Osmaneli'deki tarihi konakta eğitim alması için BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, ilçenin tarihi yapılarından Necla Hanım Konağı, üniversiteye uygulama mutfağı olarak tahsis edildi. Konakta mutfak kurulum hazırlıklarına başlandı.

Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:56 Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
17:56 Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
17:54 Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:54 Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
17:51 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 18:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler gastronomiyi tarihi konakta öğrenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]