Öğrenciler Geleceğin Bilim İnsanı Olmaya Aday... Köpük Yaptılar, Sebze ve Meyveyle Bateri Çaldılar,...

Öğrenciler geleceğin bilim insanı olmaya aday... Köpük yaptılar, sebze ve meyveyle bateri çaldılar, sihirli küreyle ampul yaktılar -Öğrencileri 2. Stem İnivasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda birbirinden etkileyici tasarımları sergilediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kolej öğrencileri 2.

Öğrenciler geleceğin bilim insanı olmaya aday... Köpük yaptılar, sebze ve meyveyle bateri çaldılar, sihirli küreyle ampul yaktılar

-Öğrencileri 2. Stem İnivasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda birbirinden etkileyici tasarımları sergiledi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kolej öğrencileri 2. Stem İnivasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda birbirinden etkileyici tasarımları sergiledi. Fuarda yaptıkları tasarımlarla bilim insanı olmaya aday olan öğrenciler vatandaşları hayretler içerisinde bıraktı.

Bil Koleji Diyarbakır Kampüsü öğrencileri bu yıl ikincisini düzenledikleri 2. Stem İnivasyon ile Robotik Kodlama Bilim Fuarı'nda birbirinden etkileyici tasarımları vatandaşlara sergiledi. Sergide tasarımdan çok öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazandırmayı hedefleyerek, tasarımları profesyonel sunuculara taş çıkararak vatandaşlara sundu. Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de açılan fuar 2 gün sürdü. Yoğun ilgiyle karşılanan öğrenciler vatandaşları şaşırtarak beğeni kazandı. Öğrenciler okulda öğrendikleri robotik kodlama, tarih, fen bilgisi, matematik konularını ele alarak vatandaşlara sundukları fuarda akademik başarının yanı sıra 21. yüzyılın kazanımlarını önemsediklerini göz önünde bulundurdu. Deneylerle köpük yapan, sebze ve meyveyle bateri çalan, sihirli küreyle ampul yakan öğrenciler birbirinden farklı konuları ele alarak geleceğin bilim insanı olmaya aday olduklarını gösterdi.

Öğrencilerin profesyonellere taş çıkaracak şekilde sunum yaptıklarını söyleyen Bil Koleji Diyarbakır Kampus Müdürü Abdurrahim Yıldız, öğrencilerin fuar sayesinde özgüven kazanarak kendilerini ifade etme becerileri de sağladıklarını belirtti. Yıldız, "Okulumuzda akademik başarının yanı sıra 21. yüzyıl kazanımlarını önemsiyoruz. Robotik kodlama ve çocukların sosyal olarak kendilerini ifade etme konusunda önemli bir etkinlik. Üst düzey bir özgüvenle, profesyonellere taş çıkaracak şekilde sunumlarını yapıyorlar. Bu görülen uygulamaların aynısını biz derslerde işliyoruz, akademik başarının yanı sıra harika bir yabancı dilimiz, çok güzel sosyal etkinlikler, aktivitelerimiz var. Çocuklarımız, ders içerisinde görmüş oldukları ve dersi işlerkenki doğal hallerini bir beceri olarak sunuyorlar. Burada kendilerini ifade etmeleri, kendilerini tanıtmaları, yaptıklarını sunmaları onlara hem özgüven kazandırıyor hem de okulda yapılanları tanıtmış oluyoruz. Burada şuan 11 standımız var, bu stantlarda robotik kodlama, tarih, fen bilgisi, matematik vesaire bütün onları ilgilendiren konuları çocuklarımız okulda yaptıktan sonra sunuyorlar. Sunumun amacı, akademik ve yabancı dil başarılarının yanında kendilerini öz güvende ifade etmeleridir. Biz özgüveni yüksek bir öğrenci istiyoruz, yarın gittikleri yerlerde çok rahatlıkla kendilerini ifade etmeliler" dedi.

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