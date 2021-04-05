Öğrenciler geleceğin ihracatçısı olmak için eğitim alıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında imzalanan "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"nde pilot iller arasında bulunan Mersin'de, dış ticaret alanında eğitim gören öğrenciler, geleceğin ihracatçıları olma yolunda ilerliyor.

İhracatçılar için gerekli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dış ticaret eğitimi alan 120 öğrenci ihracat sektörüne hazırlanıyor.

Eğitimlerinin başında sektörle ilgili bilgiler edinen ve staj imkanlarıyla sektörle erken bağ kuran öğrenciler, İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi dilleri de öğrenme imkanı buluyor.

Projenin avantajlarını fırsata çevirmek isteyen öğrenciler, kendilerini bu alanda yetiştirerek geleceğin ihracatçısı olmak istiyor.

Okul Müdürü Serkan Taş, AA muhabirine, projenin öğrencilere büyük avantajlar sağladığını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin farklı yabancı dillerde eğitim alabildiğini ifade eden Taş, öğrencilerin eğitim sonunda sektöre yetişmiş halde mezun olma imkanı yakaladığını dile getirdi.

Taş, projenin istihdam imkanı sayesinde öğrenciler tarafından tercih edildiğine dikkati çekerek, "Öğrencilerimizi ihracatçı firma temsilcileriyle yakın ilişkiler kurmasını planlıyoruz. Çocuklarımız bu projeyle avantajlı bir duruma geliyor. Mersin ihracat odaklı bir il. Bu anlamda omuzlarımıza ciddi bir sorumluluk yüklenmiş durumda." diye konuştu.

"2053'ün ihracatçılarını yetiştirmeye gayret edeceğiz"

Hedeflerinin sektöre donanımlı eleman yetiştirmek olduğunu dile getiren Taş, çalışmalarını bu kapsamda sürdürdüklerini kaydetti.

Taş, projenin hayata geçirilmesinin isabetli bir karar olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda 2053'ün ihracatçılarını yetiştirmeye gayret edeceğiz. Süreç içerisinde projenin ne kadar doğru bir karar olduğunu hem toplumumuz hem de öğrencilerimiz net bir şekilde algılayacak. Buradan çıkıp direkt sektörde işe başlayacak öğrencilerimiz ayrı bir yankı oluşturacak. Devlet büyüklerimiz çok doğru noktaya parmak basmış durumda. İhracatı gelişmiş bir ülke, ekonomik anlamda güçlü bir ülke anlamına geliyor. Güçlü yarınlara bu tarz projelerle ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda üzerimize düşen görevi layıkıyla yapacağız. Allah izin verirse 2053 ihracatçıları bu okuldan çıkacak."

Öğrenciler bölümden memnun

Öğrencilerden Serhat Genç de aldıkları eğitimin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, "Dış ticaret geleceği olan bir meslek. O yüzden bu bölümü tercih ettim. İleride farklı diller öğrenip kendimi dış ticaret alanında geliştirmek istiyorum." diye konuştu.

Aleyna Bütün de bu okulda aldığı eğitimin iş hayatına katkı sağlayacağını aktardı.

Mert Albert Güner de bu bölümde okuduğu için mutlu olduğunu ve eğitimlerin faydalı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Dış ticaret önü açık bir alan. Gayet mutluyum. Yabancı dilime katkı sunacağını düşünüyorum. Çok güzel mesleki eğitim görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TİM arasında 16 Mart'ta Dış Ticaret Meslek Liseleri Tanıtım ve Alt Protokolü imzalanmıştı. İmzalanan protokolle okullarda ihracat sektörüne nitelikli eleman yetiştirmenin hedeflendiği bildirilmişti.