Çevre bilincini artırmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyleyen Ufuk Dilekçi, "Buradaki amacımız biraz daha çevreye karşı duyarlılığımızı artırmak ve toplumun da bu noktada biraz daha duyarlı kalmasını sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kağıthane, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden ürettikleri kıyafetlerle farkındalık yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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