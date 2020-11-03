Öğrenciler gitti, Kampüs boş kaldı

Denizli'de, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinden dolayı öğrencilerden yoksun kalan kafe ve restoranlar kepenk kapattı.

Koronavirüs salgını öncesinde Denizli'nin en kalabalık yerlerinden birisi olan, vatandaşların 'Kampüs' olarak adlandırdığı Pamukkale ilçesi Çamlaraltı mahallesi eski günlerini aratıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 11 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan yaklaşık 70 bin öğrencinin memleketlerine dönmesi sokakları boş bıraktı. Eğitim-öğretim dönemleri boyunca öğrencilerin en çok vakit geçirdiği Kampüs bölgesinde yer alan kafe ve restoran gibi işletmeler, öğrencilerden yoksun kalarak iş yapamayınca kepenk indirdi.

"Sayı artar"

Pamukkale Üniversitesi'nin yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından işlerinin sıfıra yaklaştığını dile getiren işletmeciler, "Gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamıyor. Çalışanlarımızın ücretini çıkaramadığımız günler oluyor. O yüzden işletmesini kapatanlar ya da süreç sonuna kadar açmayacak olanlar var. Süreç böyle devam ederse bu sayı artar" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ