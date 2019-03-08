Öğrenciler Göçebe Kadınlara Karanfil Dağıttı
1 saat önce
Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, köyde göçebe yaşam süren kadınlara Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle karanfil dağıttı.
Batman
'ın Kozluk
ilçesi Çayhan
Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, köyde göçebe yaşam süren kadınlara Dünya Kadınlar Günü
münasebetiyle karanfil dağıttı.
Çayhan köyü kırsalında kurulan göçebe çadırlarını ziyaret eden öğrenciler, çadırda hayvanların bakımı ile ilgilenen kadınlara karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı. Öğrencileri ellerinde kadının önemini belirten döviz ve karanfillerle karşısında gören kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa karanfil aldıklarını dile getiren göçebe kadınlar, öğrencilere taze sağdıkları sütten ikram etti. Göçebe yaşamın sıkıntılarını kadınlardan dinleyen öğretmenler ise, "Ataerkil toplumlarda kadınların her zaman erkeklerin gölgesinde ezildiklerini, bir gün bile olsa önemsendiklerini fark ettirmek hem kadınlarımız hem de toplum için hayati önem taşımaktadır" dedi. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Koruyucu Aile Yemeğine Ünlüler Akın Etti
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi