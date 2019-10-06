Son Dakika Haberleri: Öğrenciler gökyüzünü teleskopla izlediler
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Öğrenciler gökyüzünü teleskopla izlediler

55 dakika önce

Karapınar'da öğrencilere, gökyüzü izleme etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler gökyüzünü teleskopla izlediler, System.String[]

Karapınar'da öğrencilere, gökyüzü izleme etkinliği düzenlendi.

Meke Krater Gölü'nde Karapınar İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Hasan Sarıgül, İsmil Cumhuriyet Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Ebubekir Berber ve Sazlıpınar Fen Bilimleri öğretmeni Onur Dermiryakan tarafından teleskop kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, teleskopla ay ve yıldızlar ile bazı gezegenleri görme, tanıma fırsatı buldu.

Teleskopla gökyüzüne bakan öğrenciler çok etkilendiklerini belirterek, "Gökyüzüne olan ilgimiz ve merakımız arttı. Anlatılanlarla gördüklerimizi pekiştirdik. Faydalı bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında da öğretmenlerine sorular yönetti.


İlçe Mili Eğitim müdür Vekili Mustafa Uysal, "Öğrencilerimizin gelişimi için her türlü etkinliği yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Karapınar, İsmil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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