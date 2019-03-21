Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Gölköy Baraj Çevresini Temizledi

Öğrenciler, Gölköy Baraj Çevresini Temizledi

1 saat önce

BOLU'da, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Valıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın öncülüğünde öğrenciler, Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpleri topladı.

Öğrenciler, Gölköy Baraj Çevresini Temizledi, System.String[]
BOLU'da, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Valıkları Koruma (TEMA) Vakfı'nın öncülüğünde öğrenciler, Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpleri topladı.

TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği öncülüğünde Gölköy Baraj Gölü mesire alanına atılan çöpler toplandı. Kentteki okullarda eğitim gören ilkokul ve ortaokuldan yaklaşık 300 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde göl etrafındaki çöpleri topladı. Etkinlik hakkında bilgi veren Tema Vakfı Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel, "Amacımız öğrencilere, halkımıza daha temiz bir dünyayı oluşturmanın bizim elimizde olduğunu göstermek. Bunun için uğraşıyoruz. Çocuklar eğer yere atılanın ne zahmetlerle toplandığını görürse ve nasıl bir kirliliğe sebep olduğunu görürse onu temizlemek için elinden geleni yapacaktır. Çöpleri yere atmayacaktır. Dünya bizim temiz tutalım diyoruz" dedi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:26 Kaynak: DHA

Tema Vakfı, Bolu, Gölköy, Güncel
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