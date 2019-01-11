Öğrenciler Gözlerini Bağlayıp Engelli Oldular

Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi'nde yapılan etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şube müdürleri Murat Karakurt ve Kutbeddin Kaya,Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) İl Koordinatörü Ecem Şener Tad, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, görme engellilerle empati yapmak, onları anlamak ve bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının artırılması adına, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları hissedebilmek amacıyla bir sınıfta öğrencilerle bir dakika gözlerini bağlayıp engelli oldular. Daha sonra okulun kapalı salonunda beden eğitim öğretmeni Erol Polat gözetiminde, öğrenciler tarafından empati oyunları sergilendi. Öğrencileri tebrik eden Tekin, öğrencilerimize görme engelli vatandaşların ne hissettiğini anlamaya ve onlarla empati kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu belirten Tekin,"Engelli olmak hiç kimsenin kendi tercihiyle seçtiği bir durum değildir. Engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek, onlara sahip çıkarak sorunlarına ortak olmak insani bir görevdir. Onların sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden eşit biçimde yararlanmalarını sağlayacak olanakları sunmak, birey olarak hepimizin öncelikli görevidir"dedi.

Duygularını ifade eden çocuklar, "Sınıfta gözleri kapalı oturmak çok zordu. Hiçbir şey göremedik ve bizim için farklı bir deneyim oldu. Bu etkinlikle birlikte görme engelli arkadaşlarımızı artık daha iyi anlıyoruz. Artık onlara ve tüm engellilere karşı kesinlikle daha duyarlıyız. Bu bağlamda herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz"şeklinde konuştular.