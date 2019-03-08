Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Güven Konusunu Ele Aldı

Öğrenciler Güven Konusunu Ele Aldı

1 saat önce

Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, değerler eğitimi çerçevesinde kent merkezinde güven konusunu ele alarak etkinlik düzenledi.

Öğrenciler Güven Konusunu Ele Aldı, System.String[]
Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, değerler eğitimi çerçevesinde kent merkezinde güven konusunu ele alarak etkinlik düzenledi.

Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ayın değeri olan güven ile alakalı yapılan etkinlik kapsamında öğrenciler üzerinde güven ile ilgili yazıların yer aldığı tişörtleri giyerek Demokrasi Parkına vatandaşlara hem güven konularını anlattı hem de güvenle alakalı farkındalık oluşturmaya çalıştılar. 20 öğrencinin yer aldığı etkinlikte öğrenciler aynı zamanda güvenle alakalı sözlerin yer aldığı kağıtları da vatandaşlara dağıttı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Karayılan, "Öğrencilerimiz daha önceden hazırladıkları güven ile alakalı sloganları tişörtlerinin üzerine yazarak halkımıza güvenilir bir inanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini anlattılar. Hem toplum olarak hem de birey olarak önce kendimize karşı güven duymamız gerektiğini hem de güvenilir bir toplumun nasıl meydana getirebileceğimizi öğrencilerimiz bu şekilde halkımızla paylaşmış oldu. Bugün en çok ihtiyacımız olan değerlerden bir tanesi güvendir" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:32 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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