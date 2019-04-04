Son Dakika Haberleri: Öğrenciler 'Güvenli İnternet' Konusunda Bilgilendirildi

Öğrenciler 'Güvenli İnternet' Konusunda Bilgilendirildi

25 dakika önce

Mersin'de orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerlerde, 'Güvenli internet erişimi, sosyal medya ve internet bağımlılığı' konularında eğitim verildiği bildirildi.

Öğrenciler 'Güvenli İnternet' Konusunda Bilgilendirildi, System.String[]
Mersin'de orta ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerlerde, 'Güvenli internet erişimi, sosyal medya ve internet bağımlılığı' konularında eğitim verildiği bildirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her geçen gün hızla büyüyen internet dünyasının sınırları tanımlanamayan, kuralları konamayan bir platform olarak insanlara kendisini ve düşüncesini serbestçe ifade etme imkanı tanıdığı, internet üzerinden alışveriş yapıldığı ve özel hayatın paylaşılması gibi birçok olanağı da sağladığı belirtilerek, tüm bunların olumlu ve olumsuz sonuçları da beraberinde getirdiği vurgulandı.

Bu nedenle internet kullanımına bağlı olumsuz sonuçları bertaraf etmek, gelişim çağında bulunan çocukların kötü alışkanlıklar ve durumlardan korunması amacıyla, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Mersin'deki orta ve lise öğrencilerine yönelik, 'Güvenli internet erişimi, sosyal medya ve internet bağımlılığı' konularında eğitim seminerleri düzenlendiği belirtildi.

10 Aralık 2018 ile 28 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen seminerlerde, 7 bin 205 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:57 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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