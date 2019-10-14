Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Haftaya çevre bilinciyle başladı
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Öğrenciler Haftaya çevre bilinciyle başladı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ve başarıyla sürdürülen ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere yönelik çevre eğitimleri devam ediyor.

Öğrenciler Haftaya çevre bilinciyle başladı, System.String[]

Bu kapsamda Mektebim Koleji'nde eğitim gören miniklere, Çevre Mühendisi Birçe Türk tarafından çevre bilinci eğitimi verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılında da 'Çevre Bilinci Eğitimi' vermeye devam ediyor. Bu kapsamda haftanın ilk gününde Mektebim Koleji 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıf öğrencilerine çevre, atık kavramı, sıfır atık konularını içeren 'Çevre Bilinci Eğitimi' verilerek Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi hakkında da bilgiler verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Mühendisi Birçe Türk tarafından verilen eğitimde öğrenciler, anlatılan konuları ilgiyle dinledi. Eğitim sonunda öğrencilere Çevre Eğitim Seti ve Çevre Koruyucusu rozeti dağıtıldı. Eğitim, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
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