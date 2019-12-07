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Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor

6 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğrenmeli Bölümü öğrencileri halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor.

Öğrenciler halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor, System.String[]

Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğrenmeli Bölümü öğrencileri halkı egzersiz ve spor konusunda bilinçlendiriyor.


Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulaması" dersi kapsamında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Kürşat Aytaç'ın gözetiminde halkı egzersiz ve spor hakkında bilinçlendiriyor.


Program ile ilgili açıklama yapan öğrencilerden Selin Baba, bireylerin enerjik, canlı ve pozitif olmalarını sağlamak ve dünyada en önemli değerin sağlık ve sağlığı korumak için spor yapılması gerektiğini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.


Baba, "Hazırlanan programda amacımız yürüyüş parklarında bilinçli bilinçsiz spor, yürüyüş ve egzersiz yapan halkı doğru bir şekilde bilinçlendirmek, onlara eşlik ederek eksiklerini tamamlamak ve yanlış bilinenleri düzelterek hazırlamış oldukları egzersiz programıyla halkı spora yönlendirip daha sağlıklı bir yaşam sunmak, doğru ve olması gereken şekilde spor, yürüyüş ve egzersiz yapmalarını sağlamaktır. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında arkadaşlarımız Zehra Gürbüz, Necmiye Konak, Tuğçe Avcı, Nilay Güleçoğlu ve M.Emin Arpacı ile birlikte halkımızı spor ve egzersiz konusunda bilinçlendirdik" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
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