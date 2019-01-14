Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Harçlıkları ile Yemenli Çocuklara Destek Oldu

Öğrenciler Harçlıkları ile Yemenli Çocuklara Destek Oldu

12 dakika önce

Akdağmadeni ilçesinde Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 2 bin 420 lirayı Yemenli çocuklara gönderdi.

Öğrenciler Harçlıkları ile Yemenli Çocuklara Destek Oldu, System.String[]
Akdağmadeni ilçesinde Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri 2 bin 420 lirayı Yemenli çocuklara gönderdi.

Okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış Kulübü öğrencileri, Yemenli çocuklar için başlattıkları yardım kampanyasında topladıkları parayı Yemen'e gönderilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı hesabına yatırdı.

Okul Müdürü Mehmet Özen ve öğrenciler, topladıkları 2 bin 420 lirayı hesaba yatırarak makbuzu aldı.

Özen, AA muhabirine, Yemen'de maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluk çeken öğrencilere destek olmak için kampanya düzenlediklerini, öğrencilerin de duyarlılık göstererek kampanyaya destek sağladığını söyledi.

Öğrencilerden Alperen Terzi de "Amacımız, Yemen'deki kardeşlerimize özellikle açlık çeken çocuklara bir nebze de olsa yardım etmek, onların acısını azaltmak. Destekte bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:54 Kaynak: AA

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