ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI SMA HASTASI İREM NUR'A BAĞIŞLADI - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ortaokul 6'ncı sınıf öğrencileri, 2 aylıkken Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalanan 1 yaşındaki İrem Nur Çatko'nun tedavisi için harçlıklardan biriktirdikleri 2 bin lirayı aileye teslim etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri, örnek bir davranışa imza attı. Tuğba Müjde ve arkadaşları, henüz 2 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan İrem Nur Çakto bebek için yardım kampanyası başlattı. 'Okulumuz bir oldu, İrem Nur'a umut oldu' kampanyasında öğrenciler İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto'yu evinde ziyaret ederek, harçlıklarından biriktirdikleri 2 bin lirayı teslim etti. Gördüğü yardım karşısında duygulanan Ceylan Çakto, minik öğrencilere teşekkür etti. Kampanyanın sorumlusu Tuğba Müjde, "İrem Nur SMA Tip 1 hastası. Onun için öğretmenlerimizin de yardımıyla okulumuzda bağış topladık. Öğretmenler Günü için öğretmenlerimiz, alacağımız hediyeleri kabul etmediler. Biz de harçlıklarımızdan hediye almak için biriktirdiğimiz parayı İrem Nur'a bağışladık. Daha önce aynı hastalığa yakalanan bir çocuğun aldığı tedavi sonucu sağlığına kavuştuğunu görmüştük. Biz 'İrem Nur da iyileşebilir' düşüncesiyle böyle bir kampanya başlattık. Topladığımız bağışları aileye getirdik. İrem Nur'un bir an evvel sağlığına kavuşup iyileşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER GEÇEN GÜN ALEYHİMİZE İŞLİYOR'

İrem Nur bebeğin annesi Ceylan Çakto (26) bebeğinin sağlığa kavuşmasını sağlayacak gen tedavisi için başlattıkları kampanyanın sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"İrem SMA Tip 1 ölümcül kas hastası, 1 yaşında ve 8 aydır süren bir kampanyamız var. Kampanyamızın şu an için yüzde 10'u tamamlandı, daha çok yolumuz var ama bebeğimizin bekleyecek durumu yok. Her geçen gün aleyhimize işliyor. Cihaza bağlı olarak yaşama tutunuyor. İrem tedavi olabilirse bu cihazlardan kurtulabilecek ve alacağı fizik tedavi ile hayatına normal birçok olarak devam edebilecek. Maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyacımız var. Bu küçük ve güzel yürekli öğrenci kardeşlerim herkese örnek olabilecek bir şekilde harçlıklarını bize getirdi. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Tedavi masrafları için 1 milyon 932 bin 535 dolar daha toplamamız gerekiyor."