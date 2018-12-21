Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladı

Öğrenciler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladı

3 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde bulunan iki ortaokulun öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Öğrenciler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladı, System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde bulunan iki ortaokulun öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Kale İmam Hatip Ortaokulu ve İzollu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarından topladıkları 835 lirayı Yemen'e gönderilmek üzere Diyanet Vakfı Malatya Şubesine teslim etti.

Kale İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Sevgi Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in adını daha önce hiç duymadığını ancak çocukların zulum gördüğü bir rüyayı okul müdürüne anlattığını söyledi.

Bunun üzerine okul müdürünün kendisine Yemen'de yaşanan insanlık dramını anlattığını belirten Karaca, "Müdürüm bana oradaki halkın ve çocukların ne kadar zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını, aç ve susuz olduklarını ifade etti. Bu durumu arkadaşlarımla paylaştım ve harçlıklarımızı topladık. İzollu Ortaokulu'ndaki arkadaşlarımızın da desteğiyle topladığımız 835 lirayı Yemen'deki kardeşlerimize göndermek için okul müdürümüze teslim ettik." diye konuştu.

Kale İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Geçici de öğrencilerin böyle bir konuda duyarlılık göstermesinin, Türk milletinin yardımseverliğine güzel bir örnek olduğunu belirterek, öğrencilerine davranışlarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Malatya, Kale, Yemen, Güncel
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