Öğrenciler Harçlıklarını Yemen'e Bağışladı
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan bir ortaokulun öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde bulunan bir ortaokulun öğrencileri, ailelerinden aldıkları harçlıkları Yemenli ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
Kurtalan Selahattin Eyyübi
İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, harçlıklarından topladıkları 812 lirayı Yemen'e gönderilmek üzere İHH
yetkililerine teslim etti. Öğrencilerden Emrullah Enes Bayram Abdüssamet Aktar, Nisanur Toktanış, Yemen'in adını daha önce hiç duymadıklarını televizyonlardan çocukların zulüm gördüğüne şahit olup bunu okul müdürüne anlattıklarını söyledi. Okul müdürünün yol göstermesi üzerine yardım kampanyası başlatmaya karar verdiklerini belirten öğrenciler, topladıkları parayı İHH yöneticilerine teslim ettiklerini söyledi.
Kurtalan Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Murat Bayrak, öğrencilerin böyle bir konuda duyarlılık göstermesinin, Türk milletinin yardımseverliğine güzel bir örnek olduğunu belirterek, davranışlarından dolayı teşekkür etti. - SİİRT
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:34 Kaynak: İHA
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve İlçe Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz
Şeyma Subaşı'nın Fransız DJ ile Görüntülerine Demet Akalın'dan İlk Yorum: Şeyma Bu Kadar Kalın Değil
Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti