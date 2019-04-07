Öğrenciler Harçlıklarıyla Aldıkları Fidanları Toprakla Buluşturdu
1 saat önce
Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Anasınıfı öğrencileri Harçlıklarıyla aldıkları fidanları Yerköy Şehitliğine dikerek, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Yerköy
Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Anasınıfı öğrencileri Harçlıklarıyla aldıkları fidanları Yerköy Şehitliğine dikerek, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir yaptığı açıklamada; Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Ana Sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla almış oldukları Fidanları Yerköy Şehitliğimize dikerek, Şehitlerimize dua ettiler. Şehitlerimizi Unutmayan Unutturmayan herkesten Rabbim Razı Olsun.
Öğrencilerimizin harçlıklarını böylesine güzel bir amaç için kullanmaları bizleri çok mutlu etti" dedi.
Yerköy Şehitlik Mezarlığında düzenlenen fidan dikimine Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:13 Kaynak: İHA
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