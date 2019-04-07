Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Harçlıklarıyla Aldıkları Fidanları Toprakla Buluşturdu

Öğrenciler Harçlıklarıyla Aldıkları Fidanları Toprakla Buluşturdu

1 saat önce

Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Anasınıfı öğrencileri Harçlıklarıyla aldıkları fidanları Yerköy Şehitliğine dikerek, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Öğrenciler Harçlıklarıyla Aldıkları Fidanları Toprakla Buluşturdu, System.String[]
Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Anasınıfı öğrencileri Harçlıklarıyla aldıkları fidanları Yerköy Şehitliğine dikerek, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir yaptığı açıklamada; Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya Okulu Ana Sınıfı öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla almış oldukları Fidanları Yerköy Şehitliğimize dikerek, Şehitlerimize dua ettiler. Şehitlerimizi Unutmayan Unutturmayan herkesten Rabbim Razı Olsun.

Öğrencilerimizin harçlıklarını böylesine güzel bir amaç için kullanmaları bizleri çok mutlu etti" dedi.

Yerköy Şehitlik Mezarlığında düzenlenen fidan dikimine Yerköy Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ahmet Kepir, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:13 Kaynak: İHA

Yerköy, Güncel
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