Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Harçlıklarıyla Kuşlara Yem Aldı

Öğrenciler Harçlıklarıyla Kuşlara Yem Aldı

12 dakika önce

Erciş ilçesinde ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla kuşlara yem aldı.

Öğrenciler Harçlıklarıyla Kuşlara Yem Aldı, System.String[]
Erciş ilçesinde ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla kuşlara yem aldı.

Reşit Çelik İlkokulu öğrencileri, çetin kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma başlattı.

Öğrenciler, biriktirdiği harçlıklarıyla kuşlara yem aldı.

Aldıkları yemleri kuşların doğal yaşam alanlarına bırakan öğrenciler, bu hayvanların aç kalmaması için duyarlılık çağrısı yaptı.

Okul Müdürü Rafet Bakınç, yaptığı açıklamada, öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

Öğrencilerden Ece Sukar da "Arkadaşlarımızla harçlıklarımızı biriktirip kuşlara yem alıyoruz. Hayvanlara zarar vermeyelim, onları koruyalım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Erciş, Güncel
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