Öğrenciler Harçlıklarıyla Kuşlara Yem Aldı

Erciş ilçesinde ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla kuşlara yem aldı.

Erciş ilçesinde ilkokul öğrencileri harçlıklarıyla kuşlara yem aldı.



Reşit Çelik İlkokulu öğrencileri, çetin kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kuşlar için çalışma başlattı.



Öğrenciler, biriktirdiği harçlıklarıyla kuşlara yem aldı.



Aldıkları yemleri kuşların doğal yaşam alanlarına bırakan öğrenciler, bu hayvanların aç kalmaması için duyarlılık çağrısı yaptı.



Okul Müdürü Rafet Bakınç, yaptığı açıklamada, öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini belirtti.



Öğrencilerden Ece Sukar da "Arkadaşlarımızla harçlıklarımızı biriktirip kuşlara yem alıyoruz. Hayvanlara zarar vermeyelim, onları koruyalım." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu

Türkiye'yi Yasa Boğan Ceren Damar Cinayetinde Yeni Detay! Katilin Ailesi Mektubu Savcılığa Teslim Etti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kritik Suriye Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak