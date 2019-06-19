Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, hasta çocuklara motivasyon sağladı
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Öğrenciler, hasta çocuklara motivasyon sağladı

1 saat önce

Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yataklı Servisinde yatan çocukların tedavi sürecini hızlandırmak için onlara yaşanabilir ortam hazırladı.

Öğrenciler, hasta çocuklara motivasyon sağladı, System.String[]
Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yataklı Servisinde yatan çocukların tedavi sürecini hızlandırmak için onlara yaşanabilir ortam hazırladı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yataklı Servisinde düzenlenen program, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Recai Akay ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman Başkurt koordinatörlüğünde yapıldı.

Çocuk yataklı servisinde yatan çocukların ameliyathaneye moral ve motivasyonlu gitmelerini sağlamak amacıyla iki adet akülü arabanın alınması için öğrenciler tarafından bir kermes organize edildi. İki gün boyunca devam eden kermesten elde edilen gelirler ile devlet hastanesinin çocuk cerrahisi bölümüne iki adet akülü araç hediye edildi.

Ayrıca hastane çocuk yataklı servisinde tedavi gören çocukların psikolojik, sosyal ve duygusal açıdan yıpranmışlıklarını önlemek ve tedavi süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla çocukların odaları çocuk gelişimine uygun olacak şekilde dizayn edildi.

Odaların duvarlarına çizgi film karakterleri ve öğrencilerimizin çocuk gelişimi için tasarladığı, moral ve motivasyon sağlayan çizimler yapıldı. Çocukların hastanede hem eğlenmesi hem öğrenmesi amacıyla boyama kitapları ve okuma kitaplarından oluşan bir kitaplık da yapılarak hastaneye bağışlandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
Necmi Kadıoğlu, Esenyurt, Güncel
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