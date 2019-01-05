Öğrenciler Hayal Güçlerini Zorladı

Öğrenciler hayal güçlerini zorladı 'Hayal gücüne Yolculuk Anlık Görev Şenliği'nde 80-90'lı yıllara gidildi Temasıyla zamanda yolculuk yaptıran eğitim programıANKARA - Ankara'da özel bir okulda gerçekleştirilen "Hayal gücüne Yolculuk Anlık Görev Şenliği" programı zamanda yolculuk hissi uyandırıyor.

Öğrenciler hayal güçlerini zorladı

'Hayal gücüne Yolculuk Anlık Görev Şenliği'nde 80-90'lı yıllara gidildi

Temasıyla zamanda yolculuk yaptıran eğitim programı



ANKARA - Ankara'da özel bir okulda gerçekleştirilen "Hayal gücüne Yolculuk Anlık Görev Şenliği" programı zamanda yolculuk hissi uyandırıyor. 80'li ve 90'lı yılların retro giyimine sahne olan programda öğrencilerin üretebilme, hayal edebilme ve özgün fikirlere ulaşabilme becerileri ölçülüyor.

Türkiye genelinde, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini uygulamada ve üreticilikte kullanabilecekleri çeşitli yaklaşımları değerlendirebilmeleri için, problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir üreticilik yarışması olan "Hayal Gücüne Yolculuk Anlık Görev Şenliği" programı öğrencilerin hayallerini göz önüne alarak onların yeni beceriler edinmesini sağlıyor. Öğrencilerden oluşan takımlar, ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirerek çözümlerini sunuyor. Çok sayıda öğrencinin katıldığı bu yıl ki programın ev sahipliğini, Batıkent'de bulunan özel bir okul gerçekleştirdi. İlk kez 2017 yılında gerçekleştirilen programın bu yıl ki teması ise 80'li ve 90'lı yılların giyim tarzı ve modası oldu. Öğrenciler bir çok etkinliği gerçekleştirme imkanı bulurken, gözleri kapalı şekilde takım arkadaşıyla birlikte hunilere çarpmadan karşıya geçmeye çalıştı, kimi takımlar ise ahşap denge oyunuyla yeteneklerini gösterdi. Bardakların üzerine konulan pinpon topların havaya atılarak yakalanmaya çalışılması da keyifli oyunlar arasında yer aldı.

Hayal gücü ve üreticilik becerileri gelişiyor

Programın düzenleyen Hayal gücüne Yolculuk Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Edirnecik, "Üretici düşünme ve problem çözme üzerine yarışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık 3,5 yıldır bu etkinlikleri düzenliyoruz. Senede bir ulusal etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız takımlar oluşturarak problem çözüyor ve sonuçlarını bizlere ulaştırıyorlar. Türkiye'de eğitim sistemimizin yanında, öğrencilerimizin kendi becerini kullanabilecekleri bir program yaymaya çalışıyoruz ve bunu sosyal sorumluluk projesi olarak aktarıyoruz. Biz devlet okulu, özel okul ne kadar çocuğa ulaşabilirsek bizim için o kadar iyidir" dedi.

Devlet okullarında yaygınlaşmalı

Hayal gücüne Yolculuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Gencer ise amaçlarının, öğrencilerin hayal gücü ve becerileriyle, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz bilim, sanat ve üreticiliklerini geliştirebilme imkanı buluyor. Türkiye'nin çok farklı illerinde, devlet okullarımızda pırıl pırıl çocuklarımız var. Fen Liseleri, Özel Okullar da eğitim gören çocuklarımız bu programla özellikle kendi üstün yeteneklerini kullanabiliyor ve bunu geliştiriyor"diye konuştu.

Tema 80'ler ve 90'lar olarak belirlendi

Etkinliğe ev sahipliği yapan özel bir okulun Batıkent yerleşkesi Kampüs Müdürü Arda Ergez, üreticiliği geliştiren Hayal gücüne Yolculuk eğitim programının bu yılki ev sahipliğini üstlendiklerini belirterek, "Uzun yıllar görev şenliği programının ev sahipliğini yapmak istiyoruz. Bu yıl temamızın 80'ler ve 90'lar retro ve dönemim müziği ile tarzı oldu. O yılları bilmeyen genç jenerasyonlar da o kültürü öğrenmiş oldu. Biz de kendi çocukluğumuza ve gençliğimize döndük" sözlerine yer verdi.

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