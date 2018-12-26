Öğrenciler Hayallerini Sanata Yansıtıyor

Muş'ta bir okulun öğrencileri, çeşitli malzemelerden yaptıkları heykellerle el becerilerini geliştiriyor.

Muş'ta bir okulun öğrencileri, çeşitli malzemelerden yaptıkları heykellerle el becerilerini geliştiriyor.



Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesince okulun atölyesinde heykeltıraşlık eğitim başlatıldı.



Çalışmaya katılan öğrenciler, alçı, kil, ağaç, çamur ve çeşitli malzemelere şekil vererek eserler ortaya koyuyor.



Hayal ettiklerini heykele dönüştüren öğrenciler, Anadolu kültürünü yansıtan figürlerle el becerilerini de geliştiriyor.



Üretilen eserlerin mart ayında sergilenmesi planlanıyor.



Okul Müdürü Abdulkerim Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, heykel çalışmasının müfredatta yer aldığını söyledi.



Ortaya çıkarılan eserlerin bir yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu anlatan Özçelik, "Öğrencilerimize bu noktada fırsat ve imkan verildiği zaman neler başardıklarını daha net görmekteyiz. Öğrencilerimizin yaptıkları eserleri mart ayında ilimizde uygun bir yerde sergilemeyi planlıyoruz. Anadolu medeniyetlerinin temsil edildiği, sembolize edildiği heykeller çalışmalarımızda yer almaktadır." dedi.



Kentte bu çalışmanın ilk defa yapıldığını belirten Özçelik, "Daha önce bu ya da buna benzer herhangi bir çalışma söz konusu değil. İlk defa öğrencilerimiz tarafından yapılan, sonuçlandırılan ve yakın zamanda sergilenmesi planlanan bir çalışmadır." diye konuştu.



Okulun 12. sınıf öğrencisi Seval Ersoy ise çalışmalara malzeme seçiminden başladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Seçtiğimiz malzemeden sonra öğretmenlerimizin yardımı ile yapacağımız figürleri seçiyoruz. Düşüncelerimizi heykele nasıl katmamız gerektiğini planlıyoruz. Daha sonra heykeli yapmak için aşamalar geçiriyoruz. Günümüz genellikle böyle geçiyor. Mescid-i Aksa, insan figürleri ve medeniyetimizi yansıtacak çalışmalar yapıyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Otellerde Boş Yer Kalmadı! Yılbaşında Kuşadası'na Turist Yağacak

10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı

Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak