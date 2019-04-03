Öğrenciler Hayırsever İş Adamının Kabrini Ziyaret Etti
43 dakika önce
Düzce'de hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrine, yaptırdığı ilkokulda öğrenim gören öğrenciler ziyarette bulundu.
Düzce
'de hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrine, yaptırdığı ilkokulda öğrenim gören öğrenciler ziyarette bulundu. Koçyazı
Mahallesi'nde bulunan İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okulun arsasını bağışlayarak okul binasını inşa ettiren iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrinde dua etti.
Kabrin etrafını da temizleyen öğrenciler, kabrin başına çiçek dikti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:20 Kaynak: AA
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