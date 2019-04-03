Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Hayırsever İş Adamının Kabrini Ziyaret Etti

Öğrenciler Hayırsever İş Adamının Kabrini Ziyaret Etti

43 dakika önce

Düzce'de hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrine, yaptırdığı ilkokulda öğrenim gören öğrenciler ziyarette bulundu.

Öğrenciler Hayırsever İş Adamının Kabrini Ziyaret Etti, System.String[]
Düzce'de hayırsever iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrine, yaptırdığı ilkokulda öğrenim gören öğrenciler ziyarette bulundu.

Koçyazı Mahallesi'nde bulunan İrfan Öztürk İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde okulun arsasını bağışlayarak okul binasını inşa ettiren iş adamı İrfan Öztürk'ün kabrinde dua etti.

Kabrin etrafını da temizleyen öğrenciler, kabrin başına çiçek dikti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:20 Kaynak: AA

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