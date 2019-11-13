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Öğrenciler hayvan barınağında

7 saat önce

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bafra Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

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Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bafra Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.


Okul Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik grup, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemede bulundu. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirdiği paralarla aldıkları mamalar ile bakımevi sakinlerini doyurdu. Bakımevini gezen öğrenci ve öğretmenlere gezileri esnasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.


Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden ayrılan öğrenciler su arıtma tesisini ziyaret ederek kimyager Saim Bircan tarafından suyun musluğa kadar gelen aşamaları hakkında öğrencilere bilgi verdi. - SAMSUN

Anadolu Lisesi, Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
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