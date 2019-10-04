Son Dakika Haberleri: Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
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Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

2 saat önce

Hayvanları Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında 5 okuldan 200 öğrenci Kırıkkale Belediyesi hayvan barınağını ziyaret ettiler.

Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti, System.String[]

Öğrenciler, düzenlenen etkinlikle sokak hayvanlarına ve barınakta kalan hayvanlara yiyecek verdi. Belediye veterinerleri ve hayvan barınağı yetkilileri öğrencilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken barınakta 180 yetişkin, 40 yavruköpeğe bakıldığı bilgisini verdi. Bölgenin en büyük hayvan barınağının Kırıkkale'de olduğunu belirten yetkililer, sokak hayvanlarını "Kısırlat Aşılat Yaşat" projesi kapsamında sokaklardan alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

23 bin 700 metre kare alan üzerinde kurulu olan hayvan barınağında yaşayan sokak hayvanlarına günlük mamalarının verilerek ayrı ayrı kulübelerde bakımları yapılıyor.

Öğrenciler ve okul idarecileri hayvan barınağında düzenli olarak bakılan ve sokak hayvanları için yapılan projeler için Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:28 Kaynak: Bültenler
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