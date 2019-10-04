Son Dakika Haberleri: Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
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Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

1 saat önce

Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.

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Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.


4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle yapılan ziyarette öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı. Hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenciler, hayvanları yakından görme ve sevme fırsatı da buldu.


Ayrıca çocuklara hayvanları neden sevmeleri gerektiği de detaylı bir şekilde anlatıldı. - KİLİS

Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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