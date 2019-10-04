Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
1 saat önce
Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle yapılan ziyarette öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı. Hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenciler, hayvanları yakından görme ve sevme fırsatı da buldu.
Ayrıca çocuklara hayvanları neden sevmeleri gerektiği de detaylı bir şekilde anlatıldı. - KİLİS
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