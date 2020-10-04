Öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Kilis'te, öğrenciler 4 Ekim Hayvanları koruma günü nedeniyle hayvan barınağını ziyaret etti.
Kilis Gençlik Merkezi koordinesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle yapılan ziyarette öğrencilere hayvan sevgisi aşılandı. Hayvanlar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı öğrenciler, hayvanları yakından görme ve sevme fırsatı da buldu.
Ayrıca çocuklara hayvanları neden sevmeleri gerektiği de detaylı bir şekilde anlatıldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:00 - Kaynak: İHA
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