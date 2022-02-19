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ÖĞRENCİLER HEM OKUYOR HEM DE PARA KAZANIYOR - Son Dakika

ÖĞRENCİLER HEM OKUYOR HEM DE PARA KAZANIYOR

19.02.2022 11:41

ANTALYA'da Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap ve raflar, ders materyalleri Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor.

ANTALYA'da Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerde ürettiği, masa, sıra, dolap ve raflar, ders materyalleri Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara gönderiliyor. Okulun döner sermayesinden kazanç elde eden öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ailelerine destek oluyor.

Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal teknolojileri, mobilya, elektrik ve bilişim teknolojileri alanında öğrenim gören öğrenciler, 4 yıl boyunca meslek de öğreniyor. Öğrenciler okuldan meslek sahibi olarak mezun olup kendi işyerlerini açma fırsatı elde ediyor. Döner sermaye işletmesi kapsamındaki okulda öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde okul sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapıyor. Antalya'da Serik, Aksu, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde Fatih projesi kapsamında garanti süresi dolan akıllı tahtaların tamir, bakım ve onarımını da öğrenciler gerçekleştiriyor.

'EĞİTİM İÇERİSİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇERİSİNDE EĞİTİM'

Öğrencilerin ürettikleri hakkında bilgi veren okul müdürü Murat Kılıç, şunları söyledi

Okulumuzda milli eğitim ve milli üretim ilkesi ile eğitim ve öğretimi birlikte yürütmekteyiz. Eğitimin içerisinde üretim, üretimin içerisinde de eğitim yapmaktayız. Okulumuzda aktif olarak metal teknolojisi ve mobilya alanlarında üretim yapmaktayız. Bunlara elektrik ve bilişim teknolojileri alanını da ekledik. Okulumuzda öğrenci sırası, öğrenci ve öğretmen dolabı, öğretmen kürsüsü, anaokulu ders materyalleri, özel eğitim ders materyalleri üretimi yapılmaktadır. Sıfır atıktan kütüphaneler üretmekteyiz.

FARKLI İLLERDEKİ OKULLARA SIRA GÖNDERİLİYOR

Kılıç, öğrencilerin geçen yıl 5 bin öğrenci sırası üretimi yaptığını anlattı. Bu yıl 2 bin 500 çift kişilik öğrenci sırası yapımını sürdürdüklerini dile getiren Kılıç, Geçen yıl yaptığımız sıraları İstanbul'a gönderdik. Bu yıl yaptıklarımızı da ülkenin çeşitli il ve okullarına göndereceğiz. Bunun dışında okulumuz bir döner sermaye işletmesi olduğu için özel sektörden de gelen siparişleri de yapmaktayız dedi.

Görüntülü

Okul Müdürü Murat Kılıç rop

Okulda metal bölümünden detay görüntüler

Mobilya bölümünden detay görüntüler

HABER Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) -

ÖĞRENCİLER HEM OKUYOR HEM DE PARA KAZANIYOR
ÖĞRENCİLER HEM OKUYOR HEM DE PARA KAZANIYOR
ÖĞRENCİLER HEM OKUYOR HEM DE PARA KAZANIYOR

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Anadolu Lisesi, Orhangazi, Antalya, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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