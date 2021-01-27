Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor - Son Dakika

Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor

27.01.2021 16:37

Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor Tarım lisesi öğrencileri uygulama bahçesinde eğitim alırken yetiştirdikleri sebzelerin pazarlanmasıyla bütçelerine de katkı sağlıyor Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım lisesi öğrencileri kurulan uygulama bahçesinde yetiştirip hasat ettikleri...

Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor

Tarım lisesi öğrencileri uygulama bahçesinde eğitim alırken yetiştirdikleri sebzelerin pazarlanmasıyla bütçelerine de katkı sağlıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım lisesi öğrencileri kurulan uygulama bahçesinde yetiştirip hasat ettikleri sebzeleri İstanbul'a gönderdi. Öğrenciler süreç içinde uygulama bahçesinde eğitim almanın yanında yetiştirdikleri ürünlerin pazarlanmasıyla birlikte kendi bütçelerine de katkı sağladı.

İlçede tarım lisesi olarak bilinen Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulama bahçesi kuruldu. Öğrenciler eğitim öğretim yılı başında kurulan bahçede sebze ve limon yetiştiriciliği yaptı. Öğrenciler eğitim alırken bir yandan da üretim gerçekleştirdi. Ocak ayı sonu dolayısıyla da yetiştirilen ürünlerden brokolinin hasadı yapıldı. İlk ürünler ise satışa sunulmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Meslek Öğretmenlerinden Lütfi Geçit, "Burada yazlık ve kışlık sebzeler olmak üzere yetiştiricilik yapıyoruz, arazimiz mevcut. Şuan mevcut olan karnabahar ve brokolilerimizin hasadını yapıyoruz. Aynı zamanda limon yetiştiriciliği yapıyoruz. Seramızda ise mevsime göre domates, salatalık olsun yetiştiricilik yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda da pitaya yetiştiriciliği yapacağız. Bu şekilde öğrencilerimiz teorik dışında uygulamalı alanda da kendilerine bir şeyler katıyor. Yetiştirilen ürünlerden elde edilen gelirle öğrencilerimiz kendi bütçelerine de katkı sağlıyor" dedi.

"Öğrencilerimiz modern tarımı öğreniyor"

İlçe protokolü de ilk hasadı takip edip öğrencilere moral desteğinde bulundu. Öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade eden Erdemli Kaymakamı Avni Kula, "Öğrencilerimizin kitabi bilgilerini sahada uygulamaya yansıtıp çiftçiliği gerçek manada, tarımı, modern usullerle yapmayı öğreniyorlar. Kendilerine gelecek hayatlarında ve öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Bilime başvurmadan başarılı olunamaz"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise her alanda olduğu gibi bilime başvurmadan tarım da da başarılı olunamayacağını söyledi. Başkan Tollu, "Artık tarımda deneme yanılma yolunun bittiği bilimsel metotların kullanıldığı süreci yakalıyor olmamız ülkenin geleceği adına önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyoruz. Ben gençleri tebrik ediyorum. Üreten çalışan ve geleceği umutla bakan Erdemli'de yaşamaktan dolayı da kendimizi bahtiyar hissediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler ise uygulama bahçesinde hem tarım tekniklerini öğrendiklerini hem de kendi bütçelerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor
Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor
Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor
Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor

Hisarcık, Erdemli, Hasat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler polisle çatıştı: 1 ölü, 200 gözaltı, 300'den fazla yaralı Mesut Özil imza töreninde duyurdu: Fenerbahçe'de en çok Pelkas'ı beğeniyorum Mesut Özil'in imza törenini 150'ye yakın basın mensubu takip etti Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
"Alex F.Bahçe tarihinin en iyisi" diyen Emre, kendi oynadığı kadroyla mevcut kadroyu kıyasladı         
16:23
Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti         
16:01
Hollanda'da futbol kulüplerinin taraftarları ülkeyi yangın yerine çeviren protestoculara karşı sokaklara çıktı Hollanda'da futbol kulüplerinin taraftarları ülkeyi yangın yerine çeviren protestoculara karşı sokaklara çıktı         
15:48
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu         
14:24
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
SpaceX ile Amazon'un uzaya gönderecekleri uydular nedeniyle gerginlik yaşanıyor SpaceX ile Amazon'un uzaya gönderecekleri uydular nedeniyle gerginlik yaşanıyor         
11:42
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 17:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler hem üretiyor, hem de kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei