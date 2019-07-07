Son Dakika Haberleri: Öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi
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Öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi

1 saat önce

Karapınar'da kuran kursu öğrencileri yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarla hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Öğrenciler hem yarıştı hem eğlendi, System.String[]
Karapınar'da kuran kursu öğrencileri yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlarla hem öğreniyor hem de eğleniyor.
Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Gençlik Merkezi Mehmet Akif Erkek Yatılı Kuran Kursu öğrencileri, Atatürk Kapalı Spor Salonunda elma yeme, halat çekme, çuvalla koşma yarışında ter döktü.
Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, etkinliğe 120 öğrencinin katıldığını belirterek, "Çocuklarımız yaz tatilinde hem öğreniyor hem de eğleniyor. Bu etkinliklerle aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirme çalışıyoruz." dedi.
Etkinlik sonunda öğrencilere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:30 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Kuran-ı Kerim, Karapınar, Güncel
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