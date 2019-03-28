Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri'ni Gezdi

Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri'ni Gezdi

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne gezi düzenledi.

Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri'ni Gezdi, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne gezi düzenledi.

Okul Müdürü Salim Teoman Okuş ve Sınıf Öğretmeni Melike Yenilmez nezaretinde Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ni gezen öğrenciler Maden Başmühendisi Ferruh Güntaş'tan, bor madeninin çıkarılmasından itibaren geçtiği aşamalar hakkında bilgiler aldı. Bor madeninin çıkarıldıktan sonraki aşamaları ise güvenli olan bölümlerde gözlemlendi. Öğrenciler için güvenli olmayan bölümler hakkında sözlü olarak bilgi verildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

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