Öğrenciler, Hisarcık Bor Tesisleri'ni Gezdi
1 saat önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne gezi düzenledi.
Kütahya
'nın Hisarcık
ilçesi Kutluhallar köyü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Emet
Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ne gezi düzenledi. Okul Müdürü
Salim Teoman
Okuş ve Sınıf Öğretmeni Melike Yenilmez nezaretinde Hisarcık Konsantratör Tesisleri'ni gezen öğrenciler Maden
Başmühendisi Ferruh Güntaş'tan, bor madeninin çıkarılmasından itibaren geçtiği aşamalar hakkında bilgiler aldı. Bor madeninin çıkarıldıktan sonraki aşamaları ise güvenli olan bölümlerde gözlemlendi. Öğrenciler için güvenli olmayan bölümler hakkında sözlü olarak bilgi verildi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:06 Kaynak: İHA
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