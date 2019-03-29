Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Hünerlerini Sergilediler

Öğrenciler Hünerlerini Sergilediler

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'Bir Varmış, Bir Yokmuş' ve 'Kulağımdaki Nağmeler' e-twinning projeleri tanıtım programı Şehit Şükür Bağdatlı Anaokulu tarafından gerçekleştirildi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'Bir Varmış, Bir Yokmuş' ve 'Kulağımdaki Nağmeler' e-twinning projeleri tanıtım programı Şehit Şükür Bağdatlı Anaokulu tarafından gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren okul müdürü Gül Pamuk, "'Bir Varmış, Bir Yokmuş' e-twinning projemiz kapsamında her ay farklı bir masala öğretmenlerimiz hazırladıkları kostüm, dekor ve görsellerle yine profesyonellere taş çıkartan oyunculukları ile masallardaki kahramanları canlandırarak, çocuklarımızın benliklerinde olumlu yönde davranış mesajları veriyorlar. Çocuklarımız her ay farklı bir masalla hem kendini masalın içinde buluyor hem de eğlenceli görsel bir şölen yaşıyor" dedi.

Programda öğrenciler hünerlerine sergileyerek masal kahramanlarını ve müzik yeteneklerini sergilediler. Program yoğun ilgi ile seyredilirken daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler programda yerini aldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:34 Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Güncel
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