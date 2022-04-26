Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti

26.04.2022 15:29

Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram ettiSİVAS Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerli elleriyle kandil simidi hazırlayıp kapı kapı dolaşarak esnaf ve ailelere ikramda bulundu.

Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti

SİVAS Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerli elleriyle kandil simidi hazırlayıp kapı kapı dolaşarak esnaf ve ailelere ikramda bulundu.

Sivas'ta Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi nedeniyle Kadir gecesi için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte yiyecek içecek hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler kandil simidi yapmak için kolları sıvayarak işe koyuldu. Hamurun yoğurulmasının ardından tek tek şekiller verilerek susamlanan ve özenle tepsiye dizilen simitler fırına sürüdü. Pişen simitler fırından çıkarılarak sıcakken paketlendi. Paketin içerisine yine okul öğrencileri tarafından yapılan çikolatalarda koyularak esnaf ve ailelere ikram edildi.

"Komşularımıza kandil simidi dağıttık"

Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice, herkesin Kadir Gecesini tebrik ederek, "Bakanlığımızın yürüttüğü projelerden birisi olan Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi dolayısıyla bir etkinliğimiz söz konusu. Bu doğrultuda birçok etkinlik yaptık. Bu mübarek gün hasebiyle de kandil simidi yapıp gerek komşularımıza gerek esnafımıza, ailelerimize kandil simidimizi dağıtmak üzere burada bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz simitlerimizi hazırlıyor. Çikolis' imizin desteğiyle de hem kandil simidi hem paketler içerisinde çikolatalar koyarak ailelerimize, komşularımıza paketlerimizi dağıtacağız" şeklinde konuştu.

"Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Öğrencisi Ela İrem Çelebi, simidin yapılışını anlatarak, "İlk başta hamurumuzun malzemelerini ayarladık. Daha sonra yoğurma ve şekil verme işlemi yaptık. Susamlayarak tepsiye dizdiğimiz simitleri fırına atarak hazır hale getirerek paketledik. Bu mübarek günde herkesin kandili kutlu olsun. Ben isteyerek bu bölüme geldim ilk başta sen bu bölümü yapamazsın tarzında tepkiler aldım ama ben hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti
Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti
Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti
Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti

YORUMLAR
500
Mezitlili Öğrenciler Sıfır Atığı Anlatarak Ödül Kazandılar Mezitlili Öğrenciler Sıfır Atığı Anlatarak Ödül Kazandılar Eken, 'Kaybedecek zamanımız yok' Eken, 'Kaybedecek zamanımız yok'

Anadolu Lisesi, kandil, Esnaf, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:47:28. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement