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Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

6 saat önce

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerin rehberliğinde okul atölyesinde bulunan hurda malzemelerden traktör tasarladı.

Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı, System.String[]

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerin rehberliğinde okul atölyesinde bulunan hurda malzemelerden traktör tasarladı.


Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul atölyesinde bulunan hurda parçalardan traktör imal etti. Öğretmenlerin rehberliğinde 3 ay içerisinde çalışır duruma getirilen traktör Vali Cüneyt Epcim'den takdir aldı. Sıfır atık projesine kapsamında hurda malzemelerden topladıkları parçalarla traktör yapan öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekmek istediklerini belirttiler. Daha sonra öğrenciler Vali Epcim'e traktörü tanıttılar. İncelemelerinin ardından kısa test sürüşü gerçekleştiren Vali Epcim, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.


Mesleki eğitimin önemine dikkat çekmesi bakımından projenin son derece güzel bir örnek olduğunu dile getiren Vali Epcim, benzeri projelerin artarak devamını diledi. - BAYBURT

Anadolu Lisesi, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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